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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 21 декабря 2016
Интер
21.12.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
54'
Э. Банега
56'
М. Икарди
65'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
Замена
Г. Барбоза
️️️️
А. Кандрева
86'
83'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Билья
Желтая карточка
Ж. Миранда
76'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Э. Банега
74'
72'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
С. Лулич
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
Э. Банега
65'
63'
Желтая карточка
С. Лулич
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Ансальди
63'
59'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Патрик
58'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Желтая карточка
К. Ансальди
58'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
56'
ГОЛ! 1:0!
Э. Банега
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
19
Сенад Лулич
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
14
Ансальди
24
Мурильо
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
19
Кондогбиа
11
Банега
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-3-1-2
22
Маркетти
4
Патрик
6
де Врей
13
Уоллес
8
Баста
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
19
Лулич
14
Ансальди
5
Нагатомо
5
Нагатомо
14
Ансальди
87
Кандрева
9
Барбоза
9
Барбоза
87
Кандрева
11
Банега
8
Паласио
8
Паласио
11
Банега
19
Лулич
25
Ломбарди
25
Ломбарди
19
Лулич
6
Билья
32
Катальди
32
Катальди
6
Билья
4
Патрик
17
Кейта
17
Кейта
4
Патрик
Остались в запасе
Интер
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Интер - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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