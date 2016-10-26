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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 26 октября 2016
Интер
26.10.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Торино
35'
М. Икарди
88'
М. Икарди
63'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
90'
Желтая карточка
А. Белотти
90'
Желтая карточка
М. Бенасси
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
88'
80'
Желтая карточка
М. Лопес
76'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
Замена
Р. Паласио
️️️️
Эдер
74'
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
60'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Аква
45'
Замена
М. Лопес
️️️️
Я. Фальке
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
35'
28'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЛФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
18
Африйе Аква
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
3-3-4-2
1
Ханданович
14
Ансальди
24
Мурильо
13
Миранда
32
Тэйлор
77
Брозович
5
Нагатомо
11
Джонс
11
Банега
23
Мариу
87
Кандрева
23
Эдер
9
Икарди
4-3-2-1
1
Харт
77
Дзаппакоста
13
Россеттини
24
Моретти
3
Баррека
18
Аква
16
Вальдифиори
10
Оби
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
23
Эдер
8
Паласио
8
Паласио
23
Эдер
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
18
Аква
24
Бенасси
24
Бенасси
18
Аква
44
Фальке
11
Лопес
11
Лопес
44
Фальке
Остались в запасе
Интер
Торино
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Интер - Торино
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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