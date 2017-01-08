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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 08 января 2017
Удинезе
08.01.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Интер
17'
Я. Янкто
45'
И. Перишич
87'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
90'
Замена
М. Андреолли
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
С. Фофана
87'
87'
ГОЛ! 1:2!
И. Перишич
86'
Желтая карточка
М. Брозович
84'
Замена
Эдер
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Ридер
️️️️
С. Теро
80'
Желтая карточка
Я. Янкто
75'
Желтая карточка
С. Теро
74'
Замена
С. Перица
️️️️
Р. Де Пауль
72'
65'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
С. Кумс
63'
56'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Э. Банега
45'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
ГОЛ! 1:0!
Я. Янкто
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
27
Фелипе
5
Данило
33
Самир
30
Видмер
21
Янкто
24
Кумс
42
Фофана
77
Теро
91
Сапата
7
Де Пауль
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
14
Ансальди
77
Брозович
87
Кандрева
11
Банега
19
Кондогбиа
5
Перишич
9
Икарди
24
Кумс
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
24
Кумс
77
Теро
10
Ридер
10
Ридер
77
Теро
7
Де Пауль
18
Перица
18
Перица
7
Де Пауль
5
Перишич
3
Андреолли
3
Андреолли
5
Перишич
11
Банега
23
Мариу
23
Мариу
11
Банега
19
Кондогбиа
23
Эдер
23
Эдер
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Удинезе
Интер
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Удинезе - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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