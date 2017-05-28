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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 28 мая 2017
Интер
28.05.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
5 : 2
Завершен
Удинезе
5'
Эдер
18'
И. Перишич
36'
М. Брозович
54'
Эдер
78'
Г. Анджелла (АГ)
76'
А. Балич
90+2'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
90'
+2
ГОЛ! 5:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Фелипе
Желтая карточка
Т. Сейнсбери
83'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
Г. Анджелла
78'
76'
ГОЛ! 4:1!
А. Балич
71'
Желтая карточка
С. Видмер
Замена
Т. Сейнсбери
️️️️
Д. Сантон
71'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
63'
60'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
Р. Паласио
️️️️
И. Перишич
56'
ГОЛ! 4:0!
Эдер
Пас отдал
И. Перишич
54'
45'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Я. Янкто
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Г. Медель
45'
ГОЛ! 3:0!
М. Брозович
Пас отдал
И. Перишич
36'
29'
Замена
Ридер
️️️️
Т. Арто
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
Пас отдал
Эдер
18'
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
Д. Сантон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Роберто Гальярдини
ПП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Векки
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Удинезе
63
Лука Скордино
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
64
Филип Вашко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
65
Франк Джулу
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Каррисо
33
Д'Амброзио
3
Андреолли
18
Сантон
77
Брозович
17
Медель
87
Кандрева
19
Кондогбиа
21
Гальярдини
5
Перишич
23
Эдер
3-2-3-2
1
Скуффет
28
Арто
33
Анджелла
27
Фелипе
30
Видмер
11
Силва
14
Балич
20
Халлфредссон
21
Янкто
91
Сапата
77
Теро
17
Медель
5
Нагатомо
5
Нагатомо
17
Медель
18
Сантон
5
Сейнсбери
5
Сейнсбери
18
Сантон
5
Перишич
8
Паласио
8
Паласио
5
Перишич
21
Янкто
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
21
Янкто
20
Халлфредссон
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
20
Халлфредссон
28
Арто
10
Ридер
10
Ридер
28
Арто
Остались в запасе
Интер
Удинезе
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
1
Самир Ханданович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Векки
6
Али Аднан
ЛЗ
64
Филип Вашко
ЦЗ
65
Франк Джулу
ЦФ
63
Лука Скордино
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
19
Давиде Фараони
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
1
Самир Ханданович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
64
Филип Вашко
ЦЗ
65
Франк Джулу
ЦФ
63
Лука Скордино
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
19
Давиде Фараони
ПЗ
Главный тренер
Стефано Векки
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Интер - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Алеандро Ди Паоло
(Авеццано)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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