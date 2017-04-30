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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 30 апреля 2017
Интер
30.04.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
43'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
81'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
Замена
М. Андреолли
️️️️
Д. Мурильо
77'
74'
Желтая карточка
М. Рог
73'
Замена
Аллан
️️️️
М. Гамшик
Замена
Э. Банега
️️️️
Эдер
73'
66'
Желтая карточка
К. Кулибали
63'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Зелински
Замена
И. Перишич
️️️️
Ж. Мариу
60'
Желтая карточка
М. Брозович
56'
Желтая карточка
Д. Мурильо
52'
43'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
23
Жоау Мариу
АП
21
Роберто Гальярдини
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
77
Брозович
17
Медель
21
Гальярдини
87
Кандрева
23
Мариу
23
Эдер
9
Икарди
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
24
Диавара
7
Зелински
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
23
Мариу
5
Перишич
5
Перишич
23
Мариу
24
Мурильо
3
Андреолли
3
Андреолли
24
Мурильо
23
Эдер
11
Банега
11
Банега
23
Эдер
7
Зелински
26
Рог
26
Рог
7
Зелински
17
Гамшик
25
Аллан
25
Аллан
17
Гамшик
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
Остались в запасе
Интер
Наполи
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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