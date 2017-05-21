Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 21 мая 2017
Лацио
21.05.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 3
Завершен
Интер
18'
Б. Кейта (П)
31'
М. Андреолли
37'
У. Худт (АГ)
73'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
86'
Замена
Э. Банега
️️️️
Г. Медель
81'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Эдер
Желтая карточка
К. Ломбарди
80'
Вторая желтая
С. Лулич
78'
Замена
Л. Крекко
️️️️
Ф. Андерсон
78'
73'
ГОЛ! 1:3!
Эдер
Желтая карточка
С. Лулич
71'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Л. Альберто
67'
Вторая желтая
Б. Кейта
66'
Желтая карточка
Б. Кейта
61'
Замена
Д. Баста
️️️️
С. де Врей
59'
47'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
У. Худт
46'
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
У. Худт
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Андреолли
23'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Д. Мурильо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Кейта
18'
17'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
6
Лукас Билья
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
41
Лука Боррелли
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
3-2-3-2
25
Варгич
6
де Врей
29
Худт
13
Уоллес
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
6
Билья
18
Альберто
17
Кейта
9
Иммобиле
4-2-2-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
24
Мурильо
3
Андреолли
5
Нагатомо
17
Медель
77
Брозович
87
Кандрева
21
Гальярдини
5
Перишич
23
Эдер
6
де Врей
8
Баста
8
Баста
6
де Врей
18
Альберто
25
Ломбарди
25
Ломбарди
18
Альберто
7
Андерсон
25
Крекко
25
Крекко
7
Андерсон
24
Мурильо
18
Сантон
18
Сантон
24
Мурильо
17
Медель
11
Банега
11
Банега
17
Медель
23
Эдер
9
Пинамонти
9
Пинамонти
23
Эдер
Остались в запасе
Лацио
Интер
41
Лука Боррелли
ВР
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
41
Лука Боррелли
ВР
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Лацио - Интер
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Лацио
Интер
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+