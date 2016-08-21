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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 21 августа 2016
Кьево
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Интер
49'
В. Бирса
81'
В. Бирса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
87'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Замена
В. Париджини
️️️️
В. Бирса
86'
ГОЛ! 2:0!
В. Бирса
81'
80'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
И. Радованович
78'
77'
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Меджиорини
77'
75'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Эдер
Желтая карточка
Р. Меджиорини
72'
70'
Замена
М. Брозович
️️️️
Э. Банега
Замена
Н. Ригони
️️️️
Л. Кастро
62'
60'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Кандрева
ГОЛ! 1:0!
В. Бирса
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
49'
29'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Гари Медель
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
30
Ламин Джаллоу
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
18
Гобби
12
Цесар
3
Дайнелли
16
Радованович
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
45
Инглесе
69
Меджиорини
4-4-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
13
Раноккия
5
Нагатомо
87
Кандрева
19
Кондогбиа
11
Банега
17
Медель
23
Эдер
9
Икарди
19
Кастро
69
Ригони
69
Ригони
19
Кастро
23
Бирса
14
Париджини
14
Париджини
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
87
Кандрева
5
Перишич
5
Перишич
87
Кандрева
11
Банега
77
Брозович
77
Брозович
11
Банега
23
Эдер
8
Паласио
8
Паласио
23
Эдер
Остались в запасе
Кьево
Интер
30
Ламин Джаллоу
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Главный тренер
Роландо Маран
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
30
Ламин Джаллоу
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Кьево - Интер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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