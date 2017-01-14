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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 14 января 2017
Интер
14.01.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
69'
М. Икарди
86'
И. Перишич
90+3'
Эдер
34'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
ГОЛ! 3:1!
Эдер
Пас отдал
Р. Паласио
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
Пас отдал
М. Икарди
86'
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Кандрева
82'
81'
Желтая карточка
Н. Сполли
73'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Л. Кастро
Замена
Э. Банега
️️️️
Ж. Мариу
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
69'
63'
Желтая карточка
И. Радованович
60'
Замена
Н. Сполли
️️️️
Н. Фрей
Замена
Эдер
️️️️
К. Ансальди
60'
45'
Замена
М. Иско
️️️️
В. Бирса
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
В. Бирса
32'
Желтая карточка
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-3-2-1
1
Ханданович
14
Ансальди
13
Миранда
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
19
Кондогбиа
21
Гальярдини
87
Кандрева
5
Перишич
23
Мариу
9
Икарди
4-1-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
5
Гамберини
3
Дайнелли
18
Гобби
16
Радованович
19
Кастро
22
Бастьен
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
23
Мариу
11
Банега
11
Банега
23
Мариу
87
Кандрева
8
Паласио
8
Паласио
87
Кандрева
14
Ансальди
23
Эдер
23
Эдер
14
Ансальди
21
Фрей
2
Сполли
2
Сполли
21
Фрей
19
Кастро
18
Де Гузман
18
Де Гузман
19
Кастро
23
Бирса
22
Иско
22
Иско
23
Бирса
Остались в запасе
Интер
Кьево
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
32
Вальтер Брессан
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Интер - Кьево
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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