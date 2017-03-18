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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 18 марта 2017
Торино
18.03.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Интер
33'
Д. Базелли
59'
А. Аква
27'
Ж. Кондогбиа
62'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
Желтая карточка
М. Лопес
90'
+6
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Базелли
85'
76'
Замена
М. Брозович
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Я. Фальке
️️️️
Х. Итурбе
70'
Замена
Л. Бойе
️️️️
А. Льяич
65'
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Кандрева
Пас отдал
К. Ансальди
60'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Банега
ГОЛ! 2:1!
А. Аква
Пас отдал
Х. Итурбе
59'
57'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Г. Медель
ГОЛ! 1:1!
Д. Базелли
Пас отдал
Э. Моретти
33'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
33
Даниэле Базелли
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Хуан Итурбе
РФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Молинаро
13
Россеттини
24
Моретти
77
Дзаппакоста
16
Лукич
18
Аква
33
Базелли
22
Льяич
11
Белотти
11
Итурбе
3-1-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Ансальди
17
Медель
87
Кандрева
19
Кондогбиа
11
Банега
21
Гальярдини
5
Перишич
9
Икарди
11
Итурбе
44
Фальке
44
Фальке
11
Итурбе
33
Базелли
11
Лопес
11
Лопес
33
Базелли
22
Льяич
15
Бойе
15
Бойе
22
Льяич
17
Медель
24
Мурильо
24
Мурильо
17
Медель
19
Кондогбиа
77
Брозович
77
Брозович
19
Кондогбиа
11
Банега
23
Эдер
23
Эдер
11
Банега
Остались в запасе
Торино
Интер
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Торино - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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