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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 12 марта 2017
Интер
12.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
7 : 1
Завершен
Аталанта
17'
М. Икарди
23'
М. Икарди (П)
26'
М. Икарди
31'
Э. Банега
34'
Э. Банега
52'
Р. Гальярдини
68'
Э. Банега
42'
Р. Фройлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
Замена
Эдер
️️️️
И. Перишич
82'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Икарди
77'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
76'
72'
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Э. Банега
70'
69'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Л. Спинаццола
ГОЛ! 7:1!
Э. Банега
68'
Желтая карточка
К. Ансальди
62'
61'
Замена
А. Мунье
️️️️
А. Гомес
61'
Замена
А. Бастони
️️️️
Ф. Кессье
ГОЛ! 6:1!
Р. Гальярдини
52'
42'
ГОЛ! 5:1!
Р. Фройлер
Пас отдал
Э. Жуканович
ГОЛ! 5:0!
Э. Банега
Пас отдал
А. Кандрева
34'
ГОЛ! 4:0!
Э. Банега
Пас отдал
А. Кандрева
31'
Желтая карточка
М. Икарди
28'
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
Э. Банега
26'
25'
Желтая карточка
Э. Жуканович
23'
Желтая карточка
Э. Бериша
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Икарди
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
17'
15'
Желтая карточка
Р. Толой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Роберто Гальярдини
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ханданович
14
Ансальди
13
Миранда
33
Д'Амброзио
17
Медель
87
Кандрева
19
Кондогбиа
11
Банега
21
Гальярдини
5
Перишич
9
Икарди
4-4-2
1
Бериша
23
Кальдара
87
Жуканович
2
Толой
37
Спинаццола
13
Конти
8
Фройлер
19
Кессье
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
11
Банега
23
Мариу
23
Мариу
11
Банега
5
Перишич
23
Эдер
23
Эдер
5
Перишич
9
Икарди
8
Паласио
8
Паласио
9
Икарди
37
Спинаццола
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
37
Спинаццола
19
Кессье
95
Бастони
95
Бастони
19
Кессье
10
Гомес
40
Мунье
40
Мунье
10
Гомес
Остались в запасе
Интер
Аталанта
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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