Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хави Варас
Статистика
Хави Варас - статистика
Завершил карьеру
10 сентября 1982 (44)
#13 | Вратарь
182 см | 77 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
25
-32
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
3 : 0
20.05.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Лас-Пальмас
1 : 4
14.05.2017
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
1 : 0
06.05.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
0 : 5
29.04.2017
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
3 : 0
26.04.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
23.04.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
5 : 1
14.04.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
09.04.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
3 : 1
06.04.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
3 : 1
03.04.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.03.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
4 : 3
10.03.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Лас-Пальмас
5 : 2
05.03.2017
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3 : 3
01.03.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
24.02.2017
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2 : 1
20.02.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
12.02.2017
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
1 : 0
06.02.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
30.01.2017
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
20.01.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
5 : 0
14.01.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
07.01.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1 : 0
17.12.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.12.2016
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Алавес
1 : 1
04.12.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
28.11.2016
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
2 : 0
18.11.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.11.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
3 : 3
30.10.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
2 : 1
23.10.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
14.10.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
24.09.2016
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
21.09.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2016
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 1
10.09.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
5 : 1
28.08.2016
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
2 : 4
22.08.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Главные новости
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
2
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
8
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
1
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
11
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
2
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
4
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+