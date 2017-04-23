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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Алавес
Лас-Пальмас - Алавес: обзор матча 23 апреля 2017
Лас-Пальмас
23.04.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
44'
К. Боатенг
61'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Алавес
Желтая карточка
А. Монторо
90'
Красная карточка
М. Ливайя
86'
85'
Замена
Р. Собрино
️️️️
В. Камараса
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Боатенг
83'
Желтая карточка
Д. Гарсия
78'
Желтая карточка
Мичел
73'
Замена
Эрнан
️️️️
Тана
72'
61'
ГОЛ! 1:1!
И. Гомес
58'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Г. Токеро
56'
Желтая карточка
Дейверсон
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
44'
Желтая карточка
Р. Меса
22'
15'
Замена
Р. Эли
️️️️
В. Лагвардия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Ален Халилович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-3-1
13
Лисоайн
6
Бигас
23
Кастельяно
88
Мичел
5
Гарсия
19
Монторо
16
Меса
10
Хесе
27
Боатенг
10
Халилович
24
Тана
4-2-1-3
1
Пачеко
17
Фемения
3
Феддаль
5
Лагвардия
19
Эрнандес
14
Льоренте
19
Гарсия
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
23
Токеро
24
Тана
14
Эрнан
14
Эрнан
24
Тана
27
Боатенг
10
Ливайя
10
Ливайя
27
Боатенг
5
Лагвардия
19
Эли
19
Эли
5
Лагвардия
23
Токеро
10
Ромеро
10
Ромеро
23
Токеро
6
Камараса
19
Собрино
19
Собрино
6
Камараса
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Алавес
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Лас-Пальмас - Алавес
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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