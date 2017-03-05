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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Осасуна
Лас-Пальмас - Осасуна: обзор матча 05 марта 2017
Лас-Пальмас
05.03.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
5 : 2
Завершен
Осасуна
7'
Хесе
55'
М. Ливайя
70'
У. Гарсия (АГ)
76'
Р. Меса
87'
Хесе
31'
К. Кодро
37'
К. Кодро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Осасуна
ГОЛ! 5:2!
Хесе
87'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Лемос
83'
ГОЛ! 4:2!
Р. Меса
76'
75'
Желтая карточка
Ф. Мерида
73'
Замена
С. Леон
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
А. Халилович
️️️️
М. Ливайя
73'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
У. Гарсия
70'
63'
Желтая карточка
К. Кодро
59'
Замена
А. Беренгер
️️️️
М. Олавиде
ГОЛ! 2:2!
М. Ливайя
55'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
43'
37'
ГОЛ! 1:2!
К. Кодро
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Кодро
Желтая карточка
Р. Меса
22'
Желтая карточка
К. Боатенг
19'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Тана
19'
Желтая карточка
М. Ливайя
18'
11'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Хесе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
4
Висенте Гомес
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
24
Тана
РФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
9
Хайме
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
24
Рауль Лоэ
ПП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-2-2-2
13
Варас
6
Бигас
3
Лемос
23
Кастельяно
2
Симон
16
Меса
4
Гомес
10
Хесе
10
Виера
10
Ливайя
24
Тана
3-1-4-1-1
46
Сиригу
5
Гарсия
15
Гарсия
29
Фуэнтес
6
Ойер
24
Лоэ
8
Мерида
35
Олавиде
9
Хайме
10
Де лас Куэвас
19
Кодро
3
Лемос
5
Гарсия
5
Гарсия
3
Лемос
10
Ливайя
10
Халилович
10
Халилович
10
Ливайя
24
Тана
27
Боатенг
27
Боатенг
24
Тана
35
Олавиде
7
Беренгер
7
Беренгер
35
Олавиде
10
Де лас Куэвас
11
Леон
11
Леон
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Осасуна
13
Рауль Лисоайн
ВР
18
Матео Гарсия
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
13
Наужет Перес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
10
Роберто Торрес
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
18
Матео Гарсия
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
10
Роберто Торрес
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Лас-Пальмас - Осасуна
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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