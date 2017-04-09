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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Бетис
Лас-Пальмас - Бетис: обзор матча 09 апреля 2017
Лас-Пальмас
09.04.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 31 тур
4 : 1
Завершен
Бетис
44'
В. Гомес
49'
К. Боатенг
62'
Х. Виера
83'
Хесе (П)
88'
Р. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Бетис
88'
ГОЛ! 4:1!
Р. Наварро
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Хесе
83'
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Боатенг
77'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
П. Бигас
75'
74'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
70'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Алегрия
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Виера
68'
65'
Желтая карточка
А. Манди
62'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Р. Пардо
ГОЛ! 3:0!
Х. Виера
62'
58'
Желтая карточка
А. Тошка
54'
Замена
Хоакин
️️️️
Петрос
ГОЛ! 2:0!
К. Боатенг
49'
ГОЛ! 1:0!
В. Гомес
44'
Желтая карточка
В. Гомес
38'
Желтая карточка
М. Лемос
30'
Желтая карточка
К. Боатенг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ПП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Петрос
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-2-3
13
Лисоайн
6
Бигас
23
Кастельяно
88
Мичел
3
Лемос
16
Меса
4
Гомес
24
Тана
10
Хесе
10
Виера
27
Боатенг
3-3-2-2
1
Адан
2
Пеццелла
2
Манди
14
Тошка
12
Наварро
6
Петрос
3
Мартинес
14
Пардо
25
Себальос
15
Алегрия
24
Кастро
6
Бигас
5
Гарсия
5
Гарсия
6
Бигас
10
Виера
18
Гарсия
18
Гарсия
10
Виера
27
Боатенг
10
Ливайя
10
Ливайя
27
Боатенг
14
Пардо
8
Мартен
8
Мартен
14
Пардо
6
Петрос
17
Хоакин
17
Хоакин
6
Петрос
15
Алегрия
19
Санабрия
19
Санабрия
15
Алегрия
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Бетис
13
Хави Варас
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лас-Пальмас - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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