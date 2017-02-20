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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Лас-Пальмас
Малага - Лас-Пальмас: обзор матча 20 февраля 2017
Малага
20.02.2017, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
27'
П. Форнальс
35'
Шарлес
19'
М. Лемос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Лас-Пальмас
84'
Желтая карточка
А. Айтами
84'
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Р. Меса
Замена
М. Торрес
️️️️
П. Форнальс
82'
Замена
М. Сантос
️️️️
Шарлес
78'
76'
Замена
Тана
️️️️
Д. Кастельяно
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Кеко
73'
Вторая желтая
Х. Родригес
70'
Желтая карточка
Кеко
69'
64'
Желтая карточка
Хесе
63'
Замена
М. Гарсия
️️️️
А. Халилович
60'
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
И. Камачо
56'
ГОЛ! 2:1!
Шарлес
Пас отдал
Кеко
35'
ГОЛ! 1:1!
П. Форнальс
27'
Желтая карточка
Х. Родригес
23'
Желтая карточка
Шарлес
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Лемос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Кеко
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
19
Шарлес
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Ален Халилович
АП
10
Хонатан Виера
АП
4
Висенте Гомес
ПП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Малага
71
Денис Бойко
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
24
Тана
ЦФ
3-5-1-1
13
Камени
2
Демичелис
16
Росалес
23
Эрнандес
6
Родригес
5
Кастро
20
Кеко
27
Хуанкар
4
Камачо
8
Форнальс
19
Шарлес
4-2-3-1
13
Варас
3
Лемос
23
Кастельяно
6
Бигас
2
Симон
4
Гомес
16
Меса
10
Халилович
10
Виера
10
Хесе
27
Боатенг
20
Кеко
3
Льоренте
3
Льоренте
20
Кеко
8
Форнальс
23
Торрес
23
Торрес
8
Форнальс
19
Шарлес
27
Сантос
27
Сантос
19
Шарлес
10
Халилович
18
Гарсия
18
Гарсия
10
Халилович
23
Кастельяно
24
Тана
24
Тана
23
Кастельяно
Остались в запасе
Малага
Лас-Пальмас
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Дуда
ЛВ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Дуда
ЛВ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Малага - Лас-Пальмас
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Ла Росаледа
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