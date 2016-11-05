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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Эйбар
Лас-Пальмас - Эйбар: обзор матча 05 ноября 2016
Лас-Пальмас
05.11.2016, суббота, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
90+4'
Х. Виера (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Эйбар
90'
+4
Желтая карточка
А. Арбилья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Виера
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
С. Энрих
86'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Ф. Рико
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
К. Боатенг
80'
79'
Желтая карточка
Ф. Рико
76'
Замена
Бебе
️️️️
Т. Инуи
Замена
М. Ливайя
️️️️
С. Араухо
71'
67'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Кике
Желтая карточка
Д. Гарсия
24'
21'
Желтая карточка
Кике
12'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
16
Роке Меса
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ПП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
4
Фран Рико
ПП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4-1-2-2-1
13
Лисоайн
6
Бигас
23
Кастельяно
88
Мичел
5
Гарсия
16
Меса
4
Гомес
24
Тана
10
Виера
27
Боатенг
21
Араухо
4-2-2-2
13
Риесго
23
Арбилья
4
Рамис
24
Лежен
13
Луна
4
Рико
14
Дани Гарсия
14
Леон
14
Инуи
9
Энрих
19
Кике
27
Боатенг
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
27
Боатенг
21
Араухо
10
Ливайя
10
Ливайя
21
Араухо
14
Инуи
12
Бебе
12
Бебе
14
Инуи
19
Кике
8
Гонсалес
8
Гонсалес
19
Кике
4
Рико
8
Эскаланте
8
Эскаланте
4
Рико
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Эйбар
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Лас-Пальмас - Эйбар
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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5
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3
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2025.08.22 09:09
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2025.07.26 10:35
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