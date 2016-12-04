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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Лас-Пальмас
Алавес - Лас-Пальмас: обзор матча 04 декабря 2016
Алавес
04.12.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
4'
Алексис
57'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Лас-Пальмас
90'
+2
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Виера
Замена
Г. Токеро
️️️️
Д. Торрес
85'
82'
Замена
Эрнан
️️️️
А. Монторо
Желтая карточка
Алексис
76'
Замена
В. Лагвардия
️️️️
Э. Мендес
70'
Замена
К. Сантос
️️️️
И. Гомес
70'
68'
Замена
А. Падрон
️️️️
М. Ливайя
Желтая карточка
М. Гарсия
66'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Э. Лопеш
54'
Желтая карточка
Мичел
26'
Желтая карточка
М. Ливайя
Желтая карточка
Т. Эрнандес
16'
9'
Желтая карточка
Э. Лопеш
ГОЛ! 1:0!
Алексис
Пас отдал
Т. Эрнандес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
14
Эрнан
ЦП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
4
Алексис
2
Вигарай
3
Феддаль
14
Льоренте
16
Торрес
7
Мендес
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
4-4-1-1
13
Варас
5
Гарсия
88
Мичел
22
Лопеш
6
Бигас
24
Тана
19
Монторо
4
Гомес
11
Момо
10
Виера
10
Ливайя
7
Мендес
5
Лагвардия
5
Лагвардия
7
Мендес
16
Торрес
23
Токеро
23
Токеро
16
Торрес
11
Гомес
9
Сантос
9
Сантос
11
Гомес
10
Виера
18
Гарсия
18
Гарсия
10
Виера
19
Монторо
14
Эрнан
14
Эрнан
19
Монторо
10
Ливайя
25
Падрон
25
Падрон
10
Ливайя
Остались в запасе
Алавес
Лас-Пальмас
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Алавес - Лас-Пальмас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Мендисорроса
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