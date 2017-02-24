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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад: обзор матча 24 февраля 2017
Лас-Пальмас
24.02.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
74'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
88'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
К. Вела
Замена
М. Гарсия
️️️️
Э. Лопеш
80'
Замена
А. Халилович
️️️️
В. Гомес
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
Х. Прието
70'
Замена
С. Каналес
️️️️
Хуанми
69'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
32'
Желтая карточка
Х. Прието
Желтая карточка
А. Айтами
30'
Желтая карточка
П. Бигас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Тана
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
4-2-3-1
13
Варас
2
Симон
16
Айтами
6
Бигас
22
Лопеш
4
Гомес
16
Меса
10
Хесе
27
Боатенг
10
Виера
24
Тана
4-3-1-2
28
Рульи
20
Одриосола
16
Навас
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
7
Хуанми
22
Лопеш
18
Гарсия
18
Гарсия
22
Лопеш
4
Гомес
10
Халилович
10
Халилович
4
Гомес
7
Хуанми
20
Каналес
20
Каналес
7
Хуанми
10
Вела
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Вела
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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