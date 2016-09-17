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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Малага
Лас-Пальмас - Малага: обзор матча 17 сентября 2016
Лас-Пальмас
17.09.2016, суббота, 21:45
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Малага
10'
Момо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Малага
Замена
М. Гарсия
️️️️
Момо
81'
Желтая карточка
М. Лемос
71'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Н. Эль-Жар
69'
62'
Замена
Кеко
️️️️
Джони
Замена
С. Араухо
️️️️
М. Ливайя
60'
Желтая карточка
Мичел
59'
55'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Г. Кастро
55'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Ресио
Желтая карточка
В. Гомес
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Момо
10'
9'
Желтая карточка
Ресио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
24
Тана
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
20
Кеко
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-4-2
13
Варас
23
Кастельяно
3
Лемос
6
Бигас
88
Мичел
16
Меса
11
Момо
4
Гомес
25
Эль-Жар
10
Ливайя
24
Тана
4-3-2-1
13
Камени
26
Коне
16
Рикка
16
Росалес
3
Льоренте
5
Кастро
4
Камачо
36
Ресио
10
Хуанпи
24
Джони
19
Шарлес
11
Момо
18
Гарсия
18
Гарсия
11
Момо
25
Эль-Жар
27
Боатенг
27
Боатенг
25
Эль-Жар
10
Ливайя
21
Араухо
21
Араухо
10
Ливайя
24
Джони
20
Кеко
20
Кеко
24
Джони
5
Кастро
19
Рамирес
19
Рамирес
5
Кастро
36
Ресио
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
36
Ресио
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Малага
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Лас-Пальмас - Малага
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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