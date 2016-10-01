Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Лас-Пальмас
Осасуна - Лас-Пальмас: обзор матча 01 октября 2016
Осасуна
01.10.2016, суббота, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
7'
Р. Торрес (П)
45+2'
С. Леон
57'
В. Гомес
90+1'
Д. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Н. Перес
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Гарсия
86'
Замена
А. Падрон
️️️️
А. Айтами
83'
Желтая карточка
Тана
Замена
М. Олавиде
️️️️
Р. Торрес
81'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
78'
74'
Желтая карточка
Мичел
71'
Желтая карточка
М. Ливайя
Желтая карточка
У. Гарсия
71'
69'
Замена
Момо
️️️️
М. Гарсия
69'
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Э. Лопеш
Замена
Хайме
️️️️
С. Леон
64'
Замена
Т. Боннин
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
61'
57'
ГОЛ! 2:1!
В. Гомес
Пас отдал
М. Ливайя
ГОЛ! 2:0!
С. Леон
45'
+2
34'
Желтая карточка
А. Айтами
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Торрес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛП
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Висенте Гомес
ПП
24
Тана
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
18
Матео Гарсия
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Осасуна
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
36
Антонио Отегуи
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Тайрон
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Перес
15
Гарсия
5
Гарсия
6
Тьенса Нуньес
29
Фуэнтес
6
Ойер
4
Фланьо
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
7
Беренгер
11
Леон
4-2-1-3
13
Лисоайн
22
Лопеш
16
Айтами
88
Мичел
5
Гарсия
4
Гомес
16
Меса
27
Боатенг
18
Гарсия
10
Ливайя
24
Тана
29
Фуэнтес
30
Боннин
30
Боннин
29
Фуэнтес
11
Леон
9
Хайме
9
Хайме
11
Леон
10
Торрес
35
Олавиде
35
Олавиде
10
Торрес
22
Лопеш
23
Кастельяно
23
Кастельяно
22
Лопеш
18
Гарсия
11
Момо
11
Момо
18
Гарсия
16
Айтами
25
Падрон
25
Падрон
16
Айтами
Остались в запасе
Осасуна
Лас-Пальмас
25
Альваро Фернандес
ВР
36
Антонио Отегуи
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
36
Антонио Отегуи
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Мартин
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Осасуна - Лас-Пальмас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Лас-Пальмас
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+