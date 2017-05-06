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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Лас-Пальмас
Спортинг - Лас-Пальмас: обзор матча 06 мая 2017
Спортинг
06.05.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Лас-Пальмас
90'
Желтая карточка
Эрнан
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
Бурги
83'
82'
Замена
Эрнан
️️️️
Х. Виера
Желтая карточка
Р. Канелья
80'
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Гомес
78'
Желтая карточка
Д. Чоп
71'
64'
Замена
А. Халилович
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
Дуглас
50'
Замена
К. Кармона
️️️️
К. Кастро
45'
41'
Желтая карточка
Р. Меса
30'
Замена
Э. Лопеш
️️️️
Д. Кастельяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Серхио Альварес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Карлос Кастро
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Роке Меса
ПП
11
Момо
ЛФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
18
Матео Гарсия
РФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Эрнан
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-1-1-2-2
25
Куэльяр
3
Бабен
5
Дуглас
22
Мере
15
Канелья
6
Весга
6
Альварес
18
Бурги
16
Гомес
9
Чоп
16
Кастро
4-2-1-3
13
Варас
23
Кастельяно
3
Лемос
6
Бигас
2
Симон
16
Меса
19
Монторо
10
Виера
18
Гарсия
10
Экспозито
11
Момо
16
Кастро
14
Кармона
14
Кармона
16
Кастро
18
Бурги
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
18
Бурги
16
Гомес
25
Торрес
25
Торрес
16
Гомес
23
Кастельяно
22
Лопеш
22
Лопеш
23
Кастельяно
10
Виера
14
Эрнан
14
Эрнан
10
Виера
18
Гарсия
10
Халилович
10
Халилович
18
Гарсия
Остались в запасе
Спортинг
Лас-Пальмас
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Спортинг - Лас-Пальмас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
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Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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