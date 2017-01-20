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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Депортиво
Лас-Пальмас - Депортиво: обзор матча 20 января 2017
Лас-Пальмас
20.01.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
13'
М. Гарсия
69'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Депортиво
90'
+2
Замена
О. Пинчи
️️️️
Хоселу
90'
+1
Желтая карточка
Хоселу
Замена
Б. Рамирес
️️️️
М. Гарсия
89'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
М. Ливайя
85'
80'
Замена
М. Морено
️️️️
Луизиньо
Замена
Тана
️️️️
Момо
80'
Вторая желтая
А. Айтами
77'
Желтая карточка
А. Айтами
73'
69'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Андоне
Пас отдал
Э. Чолак
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
18
Матео Гарсия
ЛФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
11
Момо
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Гильерме
ЦП
8
Эмре Чолак
ПП
13
Хоселу
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Эрик Курбело
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Оскар Пинчи
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
4-3-3
13
Варас
22
Лопеш
16
Айтами
3
Лемос
88
Мичел
19
Монторо
16
Меса
4
Гомес
18
Гарсия
10
Ливайя
11
Момо
4-4-2
22
Тытонь
16
Луизиньо
26
Сидней
14
Аррибас
3
Наварро
8
Чолак
24
Хуанфран
8
Гильерме
5
Боргес
7
Андоне
13
Хоселу
18
Гарсия
11
Рамирес
11
Рамирес
18
Гарсия
10
Ливайя
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
10
Ливайя
11
Момо
24
Тана
24
Тана
11
Момо
16
Луизиньо
21
Морено
21
Морено
16
Луизиньо
13
Хоселу
28
Пинчи
28
Пинчи
13
Хоселу
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Депортиво
10
Эрик Экспозито
ЦФ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
10
Эрик Экспозито
ЦФ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Лас-Пальмас - Депортиво
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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