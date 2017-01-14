Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Лас-Пальмас
Барселона - Лас-Пальмас: обзор матча 14 января 2017
Барселона
14.01.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
5 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
14'
Л. Суарес
52'
Л. Месси
57'
Л. Суарес
59'
А. Туран
80'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Лас-Пальмас
ГОЛ! 5:0!
А. Видаль
Пас отдал
П. Алькасер
80'
77'
Желтая карточка
М. Ливайя
74'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
Ж. Матье
️️️️
С. Бускетс
73'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
68'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Гомеш
62'
62'
Замена
М. Гарсия
️️️️
В. Гомес
ГОЛ! 4:0!
А. Туран
59'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Рафинья
57'
55'
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
52'
41'
Желтая карточка
Э. Лопеш
34'
Замена
А. Айтами
️️️️
Д. Гарсия
Желтая карточка
А. Гомеш
32'
31'
Травма
Д. Гарсия
Желтая карточка
Х. Маскерано
29'
Желтая карточка
Рафинья
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Гомеш
14'
2'
Желтая карточка
Р. Меса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
66
Арда Туран
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЛЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
24
Тана
ЛВ
16
Роке Меса
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
25
Набиль Эль-Жар
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
14
Маскерано
22
Видаль
5
Бускетс
12
Рафинья
20
Гомеш
10
Месси
66
Туран
9
Суарес
4-1-1-3-1
13
Варас
88
Мичел
5
Гарсия
3
Лемос
22
Лопеш
16
Меса
4
Гомес
25
Эль-Жар
27
Боатенг
24
Тана
10
Виера
5
Бускетс
22
Матье
22
Матье
5
Бускетс
20
Гомеш
11
Ракитич
11
Ракитич
20
Гомеш
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
5
Гарсия
16
Айтами
16
Айтами
5
Гарсия
4
Гомес
18
Гарсия
18
Гарсия
4
Гомес
25
Эль-Жар
10
Ливайя
10
Ливайя
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Барселона
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Барселона - Лас-Пальмас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Лас-Пальмас
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+