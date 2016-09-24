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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Реал
Лас-Пальмас - Реал: обзор матча 24 сентября 2016
Лас-Пальмас
24.09.2016, суббота, 21:45
Испания. Примера, 6 тур
2 : 2
Завершен
Реал
38'
Тана
85'
С. Араухо
33'
М. Асенсио
67'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Реал
Желтая карточка
Тана
90'
+1
Замена
М. Лемос
️️️️
М. Ливайя
88'
ГОЛ! 2:2!
С. Араухо
85'
80'
Замена
Иско
️️️️
А. Мората
77'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
72'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Роналду
Замена
С. Араухо
️️️️
Момо
69'
67'
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
64'
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Асенсио
58'
Желтая карточка
Т. Кроос
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х. Виера
56'
Желтая карточка
Д. Гарсия
54'
ГОЛ! 1:1!
Тана
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Асенсио
Желтая карточка
Р. Меса
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
4
Висенте Гомес
ПП
24
Тана
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-1-2
13
Варас
88
Мичел
23
Кастельяно
16
Айтами
5
Гарсия
16
Меса
11
Момо
4
Гомес
10
Виера
10
Ливайя
24
Тана
4-2-1-3
1
Касилья
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
18
Бэйл
7
Роналду
21
Мората
10
Ливайя
3
Лемос
3
Лемос
10
Ливайя
10
Виера
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
10
Виера
11
Момо
21
Араухо
21
Араухо
11
Момо
21
Мората
22
Иско
22
Иско
21
Мората
7
Роналду
17
Васкес
17
Васкес
7
Роналду
10
Асенсио
9
Бензема
9
Бензема
10
Асенсио
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Кейлор Навас
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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