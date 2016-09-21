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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас: обзор матча 21 сентября 2016
Реал Сосьедад
21.09.2016, среда, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
4 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
1'
В. Жозе
22'
К. Вела (П)
35'
Д. Зурутуса
53'
В. Жозе (П)
56'
Тана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
80'
Желтая карточка
С. Араухо
Замена
Х. Баутиста
️️️️
В. Жозе
79'
72'
Замена
А. Айтами
️️️️
П. Бигас
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Зурутуса
64'
Желтая карточка
И. Мартинес
61'
60'
Замена
Х. Виера
️️️️
Тана
58'
Замена
Э. Лопеш
️️️️
Д. Кастельяно
56'
ГОЛ! 4:1!
Тана
Пас отдал
Р. Меса
ГОЛ с пенальти! 4:0!
В. Жозе
53'
52'
Желтая карточка
Д. Симон
ГОЛ! 3:0!
Д. Зурутуса
Пас отдал
Х. Прието
35'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Ю. Бершиче
33'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Вела
22'
21'
Красная карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
М. Оярсабаль
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Роке Меса
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
19
Мартинес
16
Навас
26
Мартинес
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
4-1-2-1-2
13
Варас
6
Бигас
23
Кастельяно
2
Симон
3
Лемос
16
Меса
25
Эль-Жар
19
Монторо
27
Боатенг
24
Тана
21
Араухо
17
Бершиче
23
Эрнандес
23
Эрнандес
17
Бершиче
17
Зурутуса
20
Каналес
20
Каналес
17
Зурутуса
12
Виллиан Жозе
9
Баутиста
9
Баутиста
12
Виллиан Жозе
23
Кастельяно
22
Лопеш
22
Лопеш
23
Кастельяно
6
Бигас
16
Айтами
16
Айтами
6
Бигас
24
Тана
10
Виера
10
Виера
24
Тана
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
31
Андер Бардахи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Рауль Лисоайн
ВР
4
Висенте Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
4
Висенте Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Реале Арена
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