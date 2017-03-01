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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Лас-Пальмас
Реал - Лас-Пальмас: обзор матча 01 марта 2017
Реал
01.03.2017, среда, 23:30
Испания. Примера, 25 тур
3 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
8'
Иско
86'
К. Роналду (П)
90'
К. Роналду
56'
Х. Виера (П)
59'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Лас-Пальмас
90'
Желтая карточка
А. Халилович
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Роналду
86'
Желтая карточка
К. Роналду
81'
75'
Замена
А. Халилович
️️️️
Х. Виера
Желтая карточка
А. Мората
71'
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Мората
71'
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Ковачич
71'
69'
Замена
М. Гарсия
️️️️
К. Боатенг
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
65'
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Боатенг
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Виера
Желтая карточка
С. Рамос
55'
53'
Желтая карточка
К. Боатенг
Красная карточка
Г. Бэйл
47'
Желтая карточка
Г. Бэйл
47'
44'
Желтая карточка
Д. Симон
27'
Замена
А. Айтами
️️️️
П. Бигас
ГОЛ! 1:0!
Иско
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ПП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-2-1-3
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
14
Карвахаль
8
Ковачич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
21
Мората
18
Бэйл
4-1-2-3
13
Варас
2
Симон
3
Лемос
6
Бигас
23
Кастельяно
16
Меса
24
Тана
4
Гомес
27
Боатенг
10
Виера
10
Хесе
21
Мората
23
Родригес
23
Родригес
21
Мората
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
8
Ковачич
9
Бензема
9
Бензема
8
Ковачич
6
Бигас
16
Айтами
16
Айтами
6
Бигас
27
Боатенг
18
Гарсия
18
Гарсия
27
Боатенг
10
Виера
10
Халилович
10
Халилович
10
Виера
Остались в запасе
Реал
Лас-Пальмас
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Реал - Лас-Пальмас
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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