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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Гранада
Лас-Пальмас - Гранада: обзор матча 28 августа 2016
Лас-Пальмас
28.08.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
5 : 1
Завершен
Гранада
23'
Н. Эль-Жар
51'
К. Боатенг
69'
Н. Эль-Жар
72'
Момо
85'
С. Араухо
45'
Ж. Бога
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Гранада
ГОЛ! 5:1!
С. Араухо
Пас отдал
Х. Виера
85'
Замена
Тайрон
️️️️
Н. Эль-Жар
80'
Желтая карточка
Р. Меса
79'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
77'
Замена
С. Араухо
️️️️
М. Ливайя
72'
ГОЛ! 4:1!
Момо
Пас отдал
Н. Эль-Жар
72'
ГОЛ! 3:1!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Х. Виера
69'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
67'
63'
Желтая карточка
Г. Силва
62'
Замена
Д. Баррал
️️️️
С. Сампер
56'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Мартинш
Замена
Момо
️️️️
К. Боатенг
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Боатенг
Пас отдал
М. Ливайя
51'
45'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бога
Пас отдал
С. Сампер
Желтая карточка
К. Боатенг
41'
32'
Замена
Г. Силва
️️️️
Г. Силва
ГОЛ! 1:0!
Н. Эль-Жар
23'
Желтая карточка
М. Ливайя
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Висенте Гомес
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Исаак Куэнка
ПП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Пако Хемес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
4-2-2-2
13
Варас
6
Бигас
88
Мичел
23
Кастельяно
5
Гарсия
16
Меса
4
Гомес
27
Боатенг
10
Виера
10
Ливайя
25
Эль-Жар
4-1-3-1-1
13
Очоа
36
Мартинш
2
Тито
18
Ломбан
11
Силва
16
Сампер
7
Куэнка
4
Уче
21
Крхин
13
Бога
9
Понсе
25
Эль-Жар
20
Тайрон
20
Тайрон
25
Эль-Жар
27
Боатенг
11
Момо
11
Момо
27
Боатенг
10
Ливайя
21
Араухо
21
Араухо
10
Ливайя
11
Силва
27
Силва
27
Силва
11
Силва
36
Мартинш
8
Перейра
8
Перейра
36
Мартинш
16
Сампер
18
Баррал
18
Баррал
16
Сампер
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Гранада
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Ойер
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Пако Хемес
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Пако Хемес
Статистика матча Лас-Пальмас - Гранада
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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