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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Лас-Пальмас
Депортиво - Лас-Пальмас: обзор матча 20 мая 2017
Депортиво
20.05.2017, суббота, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
3 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
4'
Ф. Андоне
28'
Ф. Андоне
39'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Лас-Пальмас
Замена
Ф. Файр
️️️️
Ф. Андоне
86'
79'
Вторая желтая
Эрнан
78'
Замена
А. Халилович
️️️️
Момо
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Гильерме
72'
Замена
М. Морено
️️️️
О. Джон
58'
Желтая карточка
Э. Чолак
54'
51'
Желтая карточка
Эрнан
Желтая карточка
П. Москера
48'
45'
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Хесе
45'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
П. Бигас
Желтая карточка
К. Хиль
44'
ГОЛ! 3:0!
К. Хиль
39'
38'
Желтая карточка
Р. Меса
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андоне
28'
Желтая карточка
Ф. Наварро
25'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андоне
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
33
Дави Руф
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
5
Педро Москера
ЛП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
14
Эрнан
ПП
18
Матео Гарсия
ЛФ
11
Момо
РФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
26
Сидней
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Ален Халилович
АП
4-3-1-2
33
Руф
3
Наварро
6
Альбентоса
15
Лауре
14
Аррибас
5
Москера
10
Хиль
8
Гильерме
8
Чолак
15
Джон
7
Андоне
4-2-2-2
13
Лисоайн
22
Лопеш
2
Симон
6
Бигас
16
Айтами
14
Эрнан
16
Меса
10
Виера
10
Хесе
11
Момо
18
Гарсия
15
Джон
21
Морено
21
Морено
15
Джон
7
Андоне
76
Файр
76
Файр
7
Андоне
8
Гильерме
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
8
Гильерме
10
Хесе
23
Кастельяно
23
Кастельяно
10
Хесе
6
Бигас
5
Гарсия
5
Гарсия
6
Бигас
11
Момо
10
Халилович
10
Халилович
11
Момо
Остались в запасе
Депортиво
Лас-Пальмас
22
Пжемислав Тытонь
ВР
26
Сидней
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
26
Сидней
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Депортиво - Лас-Пальмас
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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