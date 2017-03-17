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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Вильярреал
Лас-Пальмас - Вильярреал: обзор матча 17 марта 2017
Лас-Пальмас
17.03.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
10'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Вильярреал
Желтая карточка
Р. Лисоайн
90'
+3
83'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Р. Сориано
Замена
А. Халилович
️️️️
Тана
82'
76'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
М. Лемос
74'
Замена
Хесе
️️️️
К. Боатенг
73'
Желтая карточка
Х. Виера
70'
67'
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
Замена
Момо
️️️️
М. Гарсия
59'
24'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Кастильехо
23'
Желтая карточка
М. Мусаккио
19'
Красная карточка
В. Руис
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Пас отдал
Д. Кастельяно
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Висенте Гомес
ПП
18
Матео Гарсия
ЛФ
24
Тана
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-2-2
13
Лисоайн
3
Лемос
6
Бигас
23
Кастельяно
2
Симон
16
Меса
4
Гомес
27
Боатенг
10
Виера
18
Гарсия
24
Тана
4-4-2
1
Андрес
2
Гаспар
4
Руис
37
Мусаккио
24
Коста
14
Тригерос
21
Бруно
6
Джонатан
21
Сориано
70
Кастильехо
11
Сансоне
18
Гарсия
11
Момо
11
Момо
18
Гарсия
24
Тана
10
Халилович
10
Халилович
24
Тана
27
Боатенг
10
Хесе
10
Хесе
27
Боатенг
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
70
Кастильехо
27
Гонсалес
27
Гонсалес
70
Кастильехо
21
Сориано
94
Бакамбу
94
Бакамбу
21
Сориано
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Вильярреал
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Лас-Пальмас - Вильярреал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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