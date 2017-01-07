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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Спортинг
Лас-Пальмас - Спортинг: обзор матча 07 января 2017
Лас-Пальмас
07.01.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
55'
Н. Эль-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Спортинг
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Боатенг
89'
88'
Желтая карточка
М. Кастельяно
85'
Желтая карточка
Х. Мере
Желтая карточка
Тана
84'
Замена
Тана
️️️️
Н. Эль-Жар
78'
75'
Замена
Р. Санчес
️️️️
К. Кармона
Желтая карточка
Момо
74'
Замена
Момо
️️️️
М. Гарсия
69'
65'
Замена
А. Афиф
️️️️
Ж. Бабен
60'
Желтая карточка
Х. Торрес
60'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Д. Чоп
ГОЛ! 1:0!
Н. Эль-Жар
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Роке Меса
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
24
Тана
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
22
Рубен Санчес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
4-1-3-2
13
Варас
3
Лемос
2
Симон
6
Бигас
23
Кастельяно
16
Меса
18
Гарсия
4
Гомес
25
Эль-Жар
10
Виера
27
Боатенг
3-2-3-1-1
25
Куэльяр
15
Канелья
16
Кастельяно
22
Мере
3
Бабен
5
Дуглас
14
Кармона
25
Торрес
6
Альварес
8
Родригес
9
Чоп
18
Гарсия
11
Момо
11
Момо
18
Гарсия
25
Эль-Жар
24
Тана
24
Тана
25
Эль-Жар
27
Боатенг
10
Ливайя
10
Ливайя
27
Боатенг
14
Кармона
22
Санчес
22
Санчес
14
Кармона
9
Чоп
25
Вигуэра
25
Вигуэра
9
Чоп
3
Бабен
30
Афиф
30
Афиф
3
Бабен
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Спортинг
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Лас-Пальмас - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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