Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009