Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 17 марта 2013
Фиорентина
17.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
33'
А. Аквилани
62'
Х. Куадрадо
77'
М. Кассани (АГ)
58'
Д. Портанова
69'
Л. Антонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Б. Валеро
88'
83'
Желтая карточка
К. Хоркера
Желтая карточка
Б. Валеро
80'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
М. Кассани
77'
76'
Вторая желтая
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Гонсало
75'
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Аквилани
74'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Льяич
74'
73'
Замена
М. Кассани
️️️️
Х. Варгас
69'
ГОЛ! 2:2!
Л. Антонелли
Пас отдал
Б. Янкович
67'
Желтая карточка
А. Гранквист
ГОЛ! 2:1!
Х. Куадрадо
62'
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Портанова
Пас отдал
К. Хоркера
46'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Д. Тошер
46'
Замена
Б. Янкович
️️️️
Э. Пизано
45'
+1
Желтая карточка
А. Бертолаччи
45'
Желтая карточка
Л. Антонелли
ГОЛ! 1:0!
А. Аквилани
Пас отдал
А. Льяич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
28
Даниэл Тошер
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
21
Паскуаль
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
7
Писарро
6
Валеро
20
Аквилани
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
3-2-4-1
30
Цорвас
13
Антонелли
4
Гранквист
5
Пизано
24
Моретти
90
Портанова
28
Тошер
33
Куцка
91
Бертолаччи
11
Варгас
9
Иммобиле
22
Льяич
14
Фернандес
14
Фернандес
22
Льяич
6
Валеро
8
Мильяччо
8
Мильяччо
6
Валеро
20
Аквилани
18
Тони
18
Тони
20
Аквилани
11
Варгас
6
Кассани
6
Кассани
11
Варгас
5
Пизано
7
Янкович
7
Янкович
5
Пизано
28
Тошер
14
Хоркера
14
Хоркера
28
Тошер
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
0
Роберт Стилло
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
Остались в запасе
0
Роберт Стилло
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Дженоа
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+