Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реда Харчуш - статистика

Завершил карьеру
27 августа 1995 (31), Амстердам
#27 | Нападающий
192 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
29
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Волендам
3 : 2
28.05.2023
Экселсиор
77' - 90'
89'
89'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
3 : 0
21.05.2023
Фортуна
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Херенвен
0 : 0
13.05.2023
Экселсиор
71' - 90'
73'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
0 : 2
07.05.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Витесс
0 : 0
22.04.2023
Экселсиор
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Экселсиор
2 : 1
14.04.2023
Гоу Эхед Иглс
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
4 : 0
08.04.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Экселсиор
0 : 0
01.04.2023
Твенте
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
4 : 1
19.03.2023
Камбур
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Эммен
2 : 0
11.03.2023
Экселсиор
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Экселсиор
1 : 4
05.03.2023
Спарта
70' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Гронинген
3 : 0
25.02.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Экселсиор
0 : 3
19.02.2023
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
5 : 0
10.02.2023
Экселсиор
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Экселсиор
0 : 0
04.02.2023
РКС Ваалвейк
1' - 68'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 4
29.01.2023
Аякс
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 0
25.01.2023
Экселсиор
1' - 61'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 0
20.01.2023
Волендам
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Спарта
1 : 0
14.01.2023
Экселсиор
1' - 81'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
1 : 0
08.01.2023
Гронинген
68' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
5 : 1
13.11.2022
Экселсиор
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
0 : 1
05.11.2022
Херенвен
1' - 61'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
29.10.2022
Экселсиор
1' - 90'
70'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
2 : 1
23.10.2022
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
7 : 1
16.10.2022
Экселсиор
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
1 : 1
08.10.2022
Экселсиор
71' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
0 : 1
02.10.2022
Утрехт
69' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фортуна
1 : 0
17.09.2022
Экселсиор
83' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Твенте
4 : 0
31.08.2022
Экселсиор
1' - 60'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 6
28.08.2022
ПСВ
1' - 63'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
3 : 1
12.08.2022
Витесс
1' - 90'
14, 20'
76'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Камбур
0 : 2
06.08.2022
Экселсиор
1' - 90'
Главные новости
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
1
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
6
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+