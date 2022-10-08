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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Экселсиор
НЕК - Экселсиор: обзор матча 08 октября 2022
НЕК
08.10.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 1
Завершен
Экселсиор
59'
Л. Димата
88'
Л. Лабру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Экселсиор
90'
+1
Желтая карточка
М. ван Дуйнен
Желтая карточка
У. Таннан
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лабру
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Д. Пропер
84'
Желтая карточка
И. Маркес
81'
81'
Замена
Д. Донкор
️️️️
К. Гаудмейн
81'
Замена
М. Авуджа
️️️️
С. Сеймор
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
78'
74'
Желтая карточка
Ю. Бас
71'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
К. Дриух
ГОЛ! 1:0!
Л. Димата
Пас отдал
У. Таннан
59'
46'
Замена
Л. Лабру
️️️️
М. Азаркан
29'
Замена
Д. Эйдженраам
️️️️
Y. Ayoub
22'
Желтая карточка
С. Сеймор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
20
Yassin Ayoub
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
24
Вердонк
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
6
Таннан
7
Тавсан
11
Димата
8
Маттссон
4-2-3-1
1
ван Гассел
2
Хореманс
34
Сеймор
24
Тджо-А-Он
32
Эль-Яакуби
20
24
Гаудмейн
24
Дриух
17
Азаркан
6
Бас
29
ван Дуйнен
6
Пропер
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
6
Пропер
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
34
Сеймор
15
Авуджа
15
Авуджа
34
Сеймор
20
24
Эйдженраам
24
Эйдженраам
20
24
Гаудмейн
21
Донкор
21
Донкор
24
Гаудмейн
24
Дриух
27
Харчуш
27
Харчуш
24
Дриух
17
Азаркан
7
Лабру
7
Лабру
17
Азаркан
Остались в запасе
НЕК
Экселсиор
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
18
Норберт Алблас
ВР
29
Адриан Файн
ОП
98
Натан Маркело
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
29
Адриан Файн
ОП
98
Натан Маркело
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча НЕК - Экселсиор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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20 ноября
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