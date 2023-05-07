Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Фейеноорд
Экселсиор - Фейеноорд: обзор матча 07 мая 2023
Экселсиор
07.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
9'
С. Хименес
76'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Фейеноорд
Замена
Н. Тджо-А-Он
️️️️
А. Загре
90'
+1
88'
Замена
Данило
️️️️
У. Идрисси
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
81'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
К. Пири
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
С. Хименес
Пас отдал
К. Тимбер
62'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
Замена
Y. Ayoub
️️️️
М. Азаркан
62'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Ю. Бас
62'
61'
Замена
К. Тимбер
️️️️
С. Шиманьски
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Пас отдал
И. Пайшао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
3-3-1-3
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
16
Ньюпорт
3
Пири
92
Загре
6
Коопмейнерс
2
Хореманс
24
Гаудмейн
6
Бас
17
Азаркан
24
Дриух
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
14
Пайшао
17
Шиманьски
11
Идрисси
29
Хименес
92
Загре
24
Тджо-А-Он
24
Тджо-А-Он
92
Загре
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
17
Азаркан
20
20
17
Азаркан
3
Пири
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
3
Пири
6
Бас
7
Лабру
7
Лабру
6
Бас
17
Шиманьски
23
Тимбер
23
Тимбер
17
Шиманьски
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
11
Идрисси
90
Данило
90
Данило
11
Идрисси
Остались в запасе
Экселсиор
Фейеноорд
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Экселсиор - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Ваудестейн
Новости команд
Все
Экселсиор
Фейеноорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+