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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Экселсиор
Витесс - Экселсиор: обзор матча 22 апреля 2023
Витесс
22.04.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 30 тур
0 : 0
Завершен
Экселсиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Экселсиор
Замена
М. Джонатанс
️️️️
К. Козловски
89'
88'
Желтая карточка
Н. Аграфиотис
85'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
К. Гаудмейн
85'
Замена
M. van Duinen
️️️️
Л. Лабру
Замена
Г. Видович
️️️️
М. Манхоф
80'
Замена
Б. Бялек
️️️️
М. Санко
80'
56'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Н. Науйокс
Желтая карточка
М. Беро
53'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
3-2-3-1
37
Шерпен
21
Меленстен
6
Фламинго
77
Изима-Мирен
32
Виттек
42
Манхоф
8
ван Гинкел
22
Беро
10
Козловски
30
Санко
4-1-1-3-1
1
ван Гассел
2
Хореманс
32
Эль-Яакуби
3
Пири
92
Загре
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
24
Дриух
10
Науйокс
6
Бас
7
Лабру
10
Козловски
26
Джонатанс
26
Джонатанс
10
Козловски
30
Санко
21
Бялек
21
Бялек
30
Санко
42
Манхоф
40
Видович
40
Видович
42
Манхоф
10
Науйокс
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
10
Науйокс
24
Гаудмейн
27
Харчуш
27
Харчуш
24
Гаудмейн
7
Лабру
29
29
7
Лабру
Остались в запасе
Витесс
Экселсиор
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Витесс - Экселсиор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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