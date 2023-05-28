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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Экселсиор
Волендам - Экселсиор: обзор матча 28 мая 2023
Волендам
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
3 : 2
Завершен
Экселсиор
10'
Д. ван Мегем
23'
С. ван Гассел (АГ)
27'
Ф. Антонуччи
56'
Л. Лабру
78'
Н. Аграфиотис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Экселсиор
89'
Пенальти не реализован!
Р. Харчуш
Замена
D. Johnson
️️️️
Г. Ористанио
84'
78'
ГОЛ! 3:2!
Н. Аграфиотис
77'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Лабру
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Л. Зеефуик
74'
63'
Замена
Ю. Бас
️️️️
К. Дриух
63'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
M. van Duinen
63'
Замена
С. Хореманс
️️️️
С. Ньюпорт
63'
Замена
Н. Алблас
️️️️
С. ван Гассел
56'
ГОЛ! 3:1!
Л. Лабру
Пас отдал
М. Азаркан
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
А. Дуири
46'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
К. Твигт
46'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Антонуччи
Пас отдал
Д. Джон Маркин
27'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. ван Гассел
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. ван Мегем
Пас отдал
Г. Ористанио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
29
Mike van Duinen
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
79
Darius Johnson
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Станкович
2
Джон Маркин
4
Мбуямба
4
Мирани
6
Эйтинг
6
Твигт
16
Дуири
10
Антонуччи
11
Ористанио
25
Зеефуик
7
ван Мегем
4-1-1-2-2
1
ван Гассел
3
Пири
32
Эль-Яакуби
16
Ньюпорт
24
Тджо-А-Он
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
17
Азаркан
24
Дриух
7
Лабру
29
6
Твигт
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
6
Твигт
16
Дуири
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
16
Дуири
11
Ористанио
79
79
11
Ористанио
25
Зеефуик
21
Мюрен
21
Мюрен
25
Зеефуик
1
ван Гассел
18
Алблас
18
Алблас
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
2
Хореманс
2
Хореманс
16
Ньюпорт
24
Дриух
6
Бас
6
Бас
24
Дриух
29
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
29
7
Лабру
27
Харчуш
27
Харчуш
7
Лабру
Остались в запасе
Волендам
Экселсиор
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
9
Хенк Верман
ЦФ
Остались в запасе
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Волендам - Экселсиор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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