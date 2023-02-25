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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Экселсиор
Гронинген - Экселсиор: обзор матча 25 февраля 2023
Гронинген
25.02.2023, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 0
Завершен
Экселсиор
13'
Й. Хове
50'
Р. Пепи
66'
Л. ван Гелдерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Экселсиор
Замена
Л. Валенте
️️️️
Й. Хове
87'
81'
Замена
Д. Эйдженраам
️️️️
П. Коопмейнерс
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Р. Оратмангоен
76'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Л. ван Гелдерен
76'
Замена
Т. ван Берген
️️️️
D. Irandust
76'
72'
Замена
А. Загре
️️️️
Н. Тджо-А-Он
ГОЛ! 3:0!
Л. ван Гелдерен
66'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Э. Ману
64'
57'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Ю. Бас
ГОЛ! 2:0!
Р. Пепи
Пас отдал
D. Irandust
50'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хове
Пас отдал
D. Irandust
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Ноа Науйокс
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
3-2-3-2
34
Веррипс
3
Блокзийл
12
Балкер
4
ван Гелдерен
8
Хове
19
45
Ману
11
Оратмангоен
25
Мяяття
9
Пепи
10
Суслов
3-1-3-2
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
34
Сеймор
24
Тджо-А-Он
6
Коопмейнерс
17
Азаркан
10
Науйокс
6
Бас
7
Лабру
25
Аграфиотис
45
Ману
15
Виллемс
15
Виллемс
45
Ману
4
ван Гелдерен
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
4
ван Гелдерен
8
Хове
10
Валенте
10
Валенте
8
Хове
19
26
ван Берген
26
ван Берген
19
11
Оратмангоен
6
Дуарте
6
Дуарте
11
Оратмангоен
24
Тджо-А-Он
92
Загре
92
Загре
24
Тджо-А-Он
6
Коопмейнерс
24
Эйдженраам
24
Эйдженраам
6
Коопмейнерс
6
Бас
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
6
Бас
Остались в запасе
Гронинген
Экселсиор
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
98
Натан Маркело
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
98
Натан Маркело
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Гронинген - Экселсиор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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Гронинген
Экселсиор
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 13:30
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 13:30
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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