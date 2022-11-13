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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Экселсиор
Фейеноорд - Экселсиор: обзор матча 13 ноября 2022
Фейеноорд
13.11.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
5 : 1
Завершен
Экселсиор
11'
С. Шиманьски
20'
О. Кекчю
50'
С. Шиманьски
66'
О. Кекчю
78'
П. Валемарк
4'
К. Гаудмейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Экселсиор
83'
Желтая карточка
Д. Донкор
ГОЛ! 5:1!
П. Валемарк
78'
78'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
К. Гаудмейн
77'
Замена
Д. Донкор
️️️️
М. Азаркан
74'
Желтая карточка
Ю. Бас
70'
Замена
А. Файн
️️️️
Д. Эйдженраам
69'
Замена
Л. Лабру
️️️️
М. ван Дуйнен
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
С. Шиманьски
69'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Тимбер
69'
ГОЛ! 4:1!
О. Кекчю
66'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
61'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
61'
ГОЛ! 3:1!
С. Шиманьски
Пас отдал
Я. Дилросун
50'
Желтая карточка
К. Хартман
47'
Замена
П. Валемарк
️️️️
И. Пайшао
29'
Желтая карточка
И. Пайшао
26'
ГОЛ! 2:1!
О. Кекчю
20'
19'
Желтая карточка
М. ван Дуйнен
ГОЛ! 1:1!
С. Шиманьски
Пас отдал
Я. Дилросун
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Гаудмейн
Пас отдал
М. Азаркан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
98
Натан Маркело
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
23
Тимбер
10
Кекчю
14
Пайшао
17
Шиманьски
24
Дилросун
29
Хименес
4-2-3-1
1
ван Гассел
2
Хореманс
34
Сеймор
24
Тджо-А-Он
32
Эль-Яакуби
24
Гаудмейн
24
Эйдженраам
24
Дриух
17
Азаркан
6
Бас
29
ван Дуйнен
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
23
Тимбер
27
Виффер
27
Виффер
23
Тимбер
14
Пайшао
10
Валемарк
10
Валемарк
14
Пайшао
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
24
Эйдженраам
29
Файн
29
Файн
24
Эйдженраам
17
Азаркан
21
Донкор
21
Донкор
17
Азаркан
24
Гаудмейн
27
Харчуш
27
Харчуш
24
Гаудмейн
29
ван Дуйнен
7
Лабру
7
Лабру
29
ван Дуйнен
Остались в запасе
Фейеноорд
Экселсиор
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
Главный тренер
Арне Слот
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
98
Натан Маркело
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
98
Натан Маркело
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Фейеноорд - Экселсиор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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