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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Экселсиор
Утрехт - Экселсиор: обзор матча 25 января 2023
Утрехт
25.01.2023, среда, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 0
Завершен
Экселсиор
6'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Экселсиор
86'
Желтая карточка
М. Азаркан
81'
Замена
М. Авуджа
️️️️
С. Ньюпорт
Замена
Н. Маэда
️️️️
Т. Бут
79'
Замена
Л. Броуверс
️️️️
С. ван де Стрек
79'
62'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Дриух
61'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Р. Харчуш
Замена
А. Юнес
️️️️
О. Буссаид
61'
Желтая карточка
Т. Бут
57'
45'
+1
Желтая карточка
П. Коопмейнерс
19'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Ю. Бас
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
Пас отдал
Д. Боздоган
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
29
Адриан Файн
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Дишон Редан
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
5
тер Авест
93
Саньян
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
21
Торнстра
70
Боздоган
18
Бут
22
ван де Стрек
49
Буссаид
9
Дувикас
3-1-1-3-1
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
16
Ньюпорт
24
Тджо-А-Он
29
Файн
24
Гаудмейн
17
Азаркан
24
Дриух
6
Бас
27
Харчуш
22
ван де Стрек
20
Броуверс
20
Броуверс
22
ван де Стрек
18
Бут
41
Маэда
41
Маэда
18
Бут
49
Буссаид
8
Юнес
8
Юнес
49
Буссаид
16
Ньюпорт
15
Авуджа
15
Авуджа
16
Ньюпорт
6
Бас
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
6
Бас
24
Дриух
7
Лабру
7
Лабру
24
Дриух
27
Харчуш
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
27
Харчуш
Остались в запасе
Утрехт
Экселсиор
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Утрехт - Экселсиор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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Утрехт
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20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
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24 октября
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