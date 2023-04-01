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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Твенте
Экселсиор - Твенте: обзор матча 01 апреля 2023
Экселсиор
01.04.2023, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Твенте
Желтая карточка
Н. Науйокс
90'
+4
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Лабру
90'
Желтая карточка
M. van Duinen
82'
Замена
Н. Тджо-А-Он
️️️️
А. Загре
81'
Замена
Н. Науйокс
️️️️
К. Гаудмейн
81'
Замена
Y. Ayoub
️️️️
П. Коопмейнерс
80'
Замена
M. van Duinen
️️️️
Н. Аграфиотис
80'
78'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Мисиджан
65'
Замена
С. Стейн
️️️️
А. Салах-Эддин
Желтая карточка
Н. Аграфиотис
63'
61'
Желтая карточка
М. Влап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
29
Mike van Duinen
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
4-1-1-2-2
1
ван Гассел
92
Загре
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
6
Бас
17
Азаркан
25
Аграфиотис
7
Лабру
3-2-1-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
38
Брюнс
5
Плегесуэло
30
Бренет
5
Салах-Эддин
6
Зерруки
14
Влап
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
92
Загре
24
Тджо-А-Он
24
Тджо-А-Он
92
Загре
6
Коопмейнерс
20
20
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
10
Науйокс
10
Науйокс
24
Гаудмейн
25
Аграфиотис
29
29
25
Аграфиотис
7
Лабру
27
Харчуш
27
Харчуш
7
Лабру
5
Салах-Эддин
14
Стейн
14
Стейн
5
Салах-Эддин
7
Мисиджан
11
Ротс
11
Ротс
7
Мисиджан
Остались в запасе
Экселсиор
Твенте
18
Норберт Алблас
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Экселсиор - Твенте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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