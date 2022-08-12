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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Витесс
Экселсиор - Витесс: обзор матча 12 августа 2022
Экселсиор
12.08.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
3 : 1
Завершен
Витесс
14'
Р. Харчуш
20'
Р. Харчуш
76'
К. Гаудмейн
29'
Н. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Витесс
90'
+7
Красная карточка
С. Тронстад
Замена
Н. Маркело
️️️️
М. Азаркан
86'
82'
Замена
М. Санко
️️️️
Т. Домджони
ГОЛ! 3:1!
К. Гаудмейн
Пас отдал
Р. Харчуш
76'
Замена
Y. Ayoub
️️️️
Ю. Бас
65'
64'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Ферру
29'
ГОЛ! 2:1!
Н. Фредериксен
ГОЛ! 2:0!
Р. Харчуш
Пас отдал
М. Азаркан
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Харчуш
Пас отдал
С. Хореманс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
6
Юлиан Бас
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
35
Brent Vugts
ЦП
17
Luuk Admiraal
ЦФ
98
Натан Маркело
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
4-3-2-1
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
24
Тджо-А-Он
2
Хореманс
24
Гаудмейн
24
Эйдженраам
6
Бас
24
Дриух
17
Азаркан
27
Харчуш
3-2-3-1
1
Хувен
2
Аркю
21
Меленстен
6
Корнелиссе
32
Виттек
42
Манхоф
22
Беро
6
Тронстад
8
Домджони
8
Фредериксен
6
Бас
20
20
6
Бас
17
Азаркан
98
Маркело
98
Маркело
17
Азаркан
4
Ферру
29
Бейтинк
29
Бейтинк
4
Ферру
8
Домджони
30
Санко
30
Санко
8
Домджони
Остались в запасе
Экселсиор
Витесс
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
35
Brent Vugts
ЦП
17
Luuk Admiraal
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
20
Дан Райцигер
ВР
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
35
Brent Vugts
ЦП
17
Luuk Admiraal
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Экселсиор - Витесс
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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