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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Экселсиор
Эммен - Экселсиор: обзор матча 11 марта 2023
Эммен
11.03.2023, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 0
Завершен
Экселсиор
63'
О. Ромени
71'
О. Ромени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Экселсиор
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Р. Живкович
84'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Ж. Антонисс
84'
83'
Замена
Y. Ayoub
️️️️
К. Дриух
82'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Н. Аграфиотис
79'
Желтая карточка
К. Гаудмейн
Замена
L. Burnet
️️️️
Ю. Дирксен
72'
ГОЛ! 2:0!
О. Ромени
71'
69'
Замена
Ю. Бас
️️️️
П. Коопмейнерс
Желтая карточка
Р. Живкович
68'
63'
Желтая карточка
К. Дриух
ГОЛ! 1:0!
О. Ромени
Пас отдал
М. Димерс
63'
Замена
M. Bouchouari
️️️️
Д. Вос
59'
Замена
Я. Влак
️️️️
Л. Бернаду
59'
56'
Желтая карточка
Л. Лабру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
3-3-1-1-2
13
23
те Верик
26
Дирксен
20
Араухо
14
Вос
8
Бернаду
13
Вендорп
10
Димерс
7
Антонисс
34
Живкович
10
Ромени
4-1-1-2-2
1
ван Гассел
2
Хореманс
32
Эль-Яакуби
16
Ньюпорт
24
Тджо-А-Он
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
24
Дриух
10
Науйокс
7
Лабру
25
Аграфиотис
26
Дирксен
18
18
26
Дирксен
14
Вос
11
11
14
Вос
34
Живкович
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
34
Живкович
8
Бернаду
25
Влак
25
Влак
8
Бернаду
7
Антонисс
78
Ассеннун
78
Ассеннун
7
Антонисс
24
Дриух
20
20
24
Дриух
6
Коопмейнерс
6
Бас
6
Бас
6
Коопмейнерс
25
Аграфиотис
27
Харчуш
27
Харчуш
25
Аграфиотис
Остались в запасе
Эммен
Экселсиор
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Эммен - Экселсиор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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