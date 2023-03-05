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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Спарта
Экселсиор - Спарта: обзор матча 05 марта 2023
Экселсиор
05.03.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 4
Завершен
Спарта
45'
К. Дриух
20'
Р. Эль-Яакуби (АГ)
49'
К. Сайто
56'
Т. Лауритсен
60'
Б. Вриндс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Спарта
89'
Замена
П. Алеман
️️️️
Т. Лауритсен
89'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
Замена
M. van Duinen
️️️️
Н. Аграфиотис
86'
77'
Замена
Ю. Намли
️️️️
К. Сайто
77'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ш. Самбо
Замена
Ю. Бас
️️️️
К. Гаудмейн
70'
Замена
Н. Маркело
️️️️
С. Сеймор
70'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Н. Науйокс
70'
63'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Д. Де Гузман
60'
ГОЛ! 1:4!
Б. Вриндс
Пас отдал
В. ван Крой
56'
ГОЛ! 1:3!
Т. Лауритсен
Пас отдал
В. ван Крой
49'
ГОЛ! 1:2!
К. Сайто
Пас отдал
А. Верскуерен
ГОЛ! 1:1!
К. Дриух
45'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Эль-Яакуби
Замена
К. Дриух
️️️️
М. Азаркан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
24
Куаиб Дриух
ПВ
29
Mike van Duinen
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
4-1-1-2-2
1
ван Гассел
24
Тджо-А-Он
34
Сеймор
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
10
Науйокс
17
Азаркан
25
Аграфиотис
7
Лабру
4-3-1-2
1
Олий
3
Вриндс
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
20
Самбо
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
34
Сеймор
98
Маркело
98
Маркело
34
Сеймор
24
Гаудмейн
6
Бас
6
Бас
24
Гаудмейн
17
Азаркан
24
Дриух
24
Дриух
17
Азаркан
25
Аграфиотис
29
29
25
Аграфиотис
10
Науйокс
27
Харчуш
27
Харчуш
10
Науйокс
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
20
Самбо
2
Абелс
2
Абелс
20
Самбо
18
Де Гузман
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
18
Де Гузман
14
Сайто
7
Намли
7
Намли
14
Сайто
9
Лауритсен
8
Алеман
8
Алеман
9
Лауритсен
Остались в запасе
Экселсиор
Спарта
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Экселсиор - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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