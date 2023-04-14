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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Гоу Эхед Иглс
Экселсиор - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 14 апреля 2023
Экселсиор
14.04.2023, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
54'
К. Дриух
65'
Ю. Бас
61'
В. Тор Виллумсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Гоу Эхед Иглс
90'
+4
Желтая карточка
Р. Фернандес
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
К. Гаудмейн
90'
+3
Замена
С. Сеймор
️️️️
К. Дриух
85'
Замена
M. van Duinen
️️️️
К. Пири
85'
81'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
Х. Фонтан
81'
Замена
J. Markelo
️️️️
Б. Адеканье
Замена
Н. Науйокс
️️️️
Л. Лабру
77'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
М. Азаркан
77'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Бас
65'
62'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Э. Льянсана
62'
Замена
С. Соу
️️️️
И. Лидберг
61'
ГОЛ! 1:1!
В. Тор Виллумсон
58'
Желтая карточка
F. Stokkers
ГОЛ! 1:0!
К. Дриух
Пас отдал
К. Пири
54'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Адеканье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
27
Реда Харчуш
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
4-1-1-3-1
1
ван Гассел
92
Загре
32
Эль-Яакуби
3
Пири
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
6
Бас
24
Дриух
17
Азаркан
7
Лабру
3-1-1-1-4
12
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
3
Фонтан
11
Виллумсон
21
Идзес
88
Ромменс
24
Льянсана
11
Адеканье
27
3
Лидберг
24
Дриух
34
Сеймор
34
Сеймор
24
Дриух
7
Лабру
10
Науйокс
10
Науйокс
7
Лабру
17
Азаркан
27
Харчуш
27
Харчуш
17
Азаркан
24
Гаудмейн
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
24
Гаудмейн
3
Пири
29
29
3
Пири
11
Адеканье
24
24
11
Адеканье
24
Льянсана
7
Фернандес
7
Фернандес
24
Льянсана
3
Фонтан
8
Линтхорст
8
Линтхорст
3
Фонтан
3
Лидберг
19
Соу
19
Соу
3
Лидберг
Остались в запасе
Экселсиор
Гоу Эхед Иглс
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Экселсиор - Гоу Эхед Иглс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
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