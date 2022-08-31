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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Экселсиор
Твенте - Экселсиор: обзор матча 31 августа 2022
Твенте
31.08.2022, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
4 : 0
Завершен
Экселсиор
8'
Х. Цолис
62'
В. Черны
90+3'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Экселсиор
ГОЛ! 3:0!
В. Черны
90'
+3
Замена
️️️️
Р. Зерруки
84'
80'
Замена
Н. Маркело
️️️️
Н. Тджо-А-Он
71'
Замена
Д. Донкор
️️️️
Y. Ayoub
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Г. Смал
70'
ГОЛ! 2:0!
В. Черны
Пас отдал
Г. Смал
62'
60'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Р. Харчуш
Замена
В. Брама
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
60'
ГОЛ! 1:0!
Х. Цолис
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
6
Юлиан Бас
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
6
Вут Брама
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
98
Натан Маркело
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
4-2-2-2
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
38
Брюнс
30
Бренет
6
Зерруки
6
Киоло
17
Цолис
10
Клеонис
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
4-4-1-1
1
ван Гассел
2
Хореманс
32
Эль-Яакуби
24
Тджо-А-Он
16
Ньюпорт
6
Бас
20
24
Эйдженраам
24
Гаудмейн
24
Дриух
27
Харчуш
5
Смал
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
6
Брама
6
Брама
9
ван Вольфсвинкел
24
Тджо-А-Он
98
Маркело
98
Маркело
24
Тджо-А-Он
20
21
Донкор
21
Донкор
20
27
Харчуш
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
27
Харчуш
Остались в запасе
Твенте
Экселсиор
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
11
Дан Ротс
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
11
Дан Ротс
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Твенте - Экселсиор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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Твенте
Экселсиор
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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5 ноября
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20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
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24 октября
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