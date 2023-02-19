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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - НЕК
Экселсиор - НЕК: обзор матча 19 февраля 2023
Экселсиор
19.02.2023, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 22 тур
0 : 3
Завершен
НЕК
44'
М. Маттссон
73'
С. Эль-Каруани
85'
А. Мусаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - НЕК
Желтая карточка
С. Ньюпорт
88'
88'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Маттссон
85'
ГОЛ! 0:3!
А. Мусаба
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
К. Гаудмейн
84'
83'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
83'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Д. Бруйин
Замена
Н. Науйокс
️️️️
Ю. Бас
80'
Замена
С. Сеймор
️️️️
Л. Лабру
80'
78'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Э. Тавсан
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Эль-Каруани
Пас отдал
Д. Бруйин
Замена
К. Дриух
️️️️
М. Азаркан
58'
Вторая желтая
Р. Эль-Яакуби
47'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Маттссон
Желтая карточка
Р. Эль-Яакуби
35'
29'
Желтая карточка
Ф. Сандлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Адриан Файн
ОП
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
4-1-1-2-2
1
ван Гассел
24
Тджо-А-Он
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
6
Бас
17
Азаркан
7
Лабру
27
Харчуш
4-1-2-1-2
24
Силлессен
4
Маркес
24
Вердонк
3
Сандлер
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
6
Пропер
20
Шоне
7
Тавсан
11
Димата
8
Маттссон
7
Лабру
34
Сеймор
34
Сеймор
7
Лабру
6
Бас
10
Науйокс
10
Науйокс
6
Бас
17
Азаркан
24
Дриух
24
Дриух
17
Азаркан
24
Гаудмейн
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
24
Гаудмейн
5
Бруйин
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
5
Бруйин
8
Маттссон
22
Сиссоко
22
Сиссоко
8
Маттссон
7
Тавсан
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Тавсан
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
Остались в запасе
Экселсиор
НЕК
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Адриан Файн
ОП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Адриан Файн
ОП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Экселсиор - НЕК
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
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