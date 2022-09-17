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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Экселсиор
Фортуна - Экселсиор: обзор матча 17 сентября 2022
Фортуна
17.09.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 0
Завершен
Экселсиор
87'
Р. Вита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Экселсиор
90'
+1
Желтая карточка
Р. Харчуш
ГОЛ! 1:0!
Р. Вита
87'
83'
Замена
Н. Маркело
️️️️
К. Дриух
83'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
М. ван Дуйнен
Желтая карточка
Б. Йылмаз
82'
Вторая желтая
М. Сентьенс
77'
Замена
Р. Янссен
️️️️
Д. Сиовас
73'
Желтая карточка
М. Сентьенс
66'
Замена
Р. Вита
️️️️
И. Кордоба
61'
56'
Замена
Л. Лабру
️️️️
А. Файн
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Т. Нослин
55'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Л. Дуарте
55'
47'
Желтая карточка
Y. Ayoub
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
14
Тижани Нослин
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
6
Юлиан Бас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
11
Умару Эмбалу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
4-3-1-2
1
Пандур
27
Кокс
22
Сиовас
3
Гут
12
Пинту
20
Сентьенс
10
Ферати
6
Дуарте
14
Кордоба
17
Йылмаз
14
Нослин
4-1-3-1-1
1
ван Гассел
2
Хореманс
32
Эль-Яакуби
34
Сеймор
24
Тджо-А-Он
29
Файн
20
6
Бас
24
Гаудмейн
24
Дриух
29
ван Дуйнен
14
Кордоба
21
Вита
21
Вита
14
Кордоба
22
Сиовас
4
Янссен
4
Янссен
22
Сиовас
6
Дуарте
15
Озякуп
15
Озякуп
6
Дуарте
14
Нослин
11
Эмбалу
11
Эмбалу
14
Нослин
24
Дриух
98
Маркело
98
Маркело
24
Дриух
29
Файн
7
Лабру
7
Лабру
29
Файн
29
ван Дуйнен
27
Харчуш
27
Харчуш
29
ван Дуйнен
Остались в запасе
Фортуна
Экселсиор
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
19
Пол Глэдон
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
19
Пол Глэдон
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Фортуна - Экселсиор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
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Фортуна
Экселсиор
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
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