Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Экселсиор
АЗ Алкмаар - Экселсиор: обзор матча 10 февраля 2023
АЗ Алкмаар
10.02.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
5 : 0
Завершен
Экселсиор
20'
С. Мейнанс
27'
Й. Карлссон
30'
С. Мейнанс
35'
Й. Одгор
38'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Экселсиор
86'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
М. Азаркан
Замена
З. Бурместер
️️️️
Й. Класи
79'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Й. Одгор
79'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
79'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Ю. Сугавара
78'
71'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
К. Гаудмейн
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
67'
46'
Замена
С. Сеймор
️️️️
М. Авуджа
46'
Замена
Н. Маркело
️️️️
С. Хореманс
46'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
К. Дриух
ГОЛ! 5:0!
В. Павлидис
38'
ГОЛ! 4:0!
Й. Одгор
Пас отдал
Й. Карлссон
35'
ГОЛ! 3:0!
С. Мейнанс
Пас отдал
В. Павлидис
30'
ГОЛ! 2:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
С. Мейнанс
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Мейнанс
Пас отдал
Й. Карлссон
20'
14'
Желтая карточка
М. Азаркан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
10
Ноа Науйокс
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
4-3-3
13
Райан
6
Керкез
3
Гос
4
Хацидиакос
28
Сугавара
14
Рейндерс
8
Класи
21
Мейнанс
14
Павлидис
21
Одгор
21
Карлссон
3-3-1-3
1
ван Гассел
15
Авуджа
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
24
Тджо-А-Он
24
Гаудмейн
24
Дриух
17
Азаркан
6
Бас
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
8
Класи
10
Бурместер
10
Бурместер
8
Класи
28
Сугавара
32
де Йонг
32
де Йонг
28
Сугавара
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
21
Одгор
9
Бараши
9
Бараши
21
Одгор
15
Авуджа
34
Сеймор
34
Сеймор
15
Авуджа
2
Хореманс
98
Маркело
98
Маркело
2
Хореманс
24
Гаудмейн
17
Бесуйен
17
Бесуйен
24
Гаудмейн
24
Дриух
27
Харчуш
27
Харчуш
24
Дриух
17
Азаркан
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
17
Азаркан
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Экселсиор
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
10
Ноа Науйокс
АП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
10
Ноа Науйокс
АП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Экселсиор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 0
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Экселсиор
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+