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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Фортуна
Экселсиор - Фортуна: обзор матча 21 мая 2023
Экселсиор
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
60'
К. Пири
73'
К. Дриух
85'
К. Гаудмейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Фортуна
Замена
С. Ньюпорт
️️️️
К. Дриух
88'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
К. Гаудмейн
87'
ГОЛ! 3:0!
К. Гаудмейн
Пас отдал
К. Дриух
85'
Замена
M. van Duinen
️️️️
М. Азаркан
83'
79'
Замена
Т. Таски
️️️️
Д. Кокс
ГОЛ! 2:0!
К. Дриух
Пас отдал
К. Гаудмейн
73'
72'
Замена
А. Ферати
️️️️
И. Кордоба
68'
Замена
Д. Канджано
️️️️
У. Эмбалу
68'
Замена
Р. Вита
️️️️
Л. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
К. Пири
Пас отдал
М. Азаркан
60'
58'
Желтая карточка
Д. Кокс
55'
Желтая карточка
У. Эмбалу
Желтая карточка
М. Азаркан
49'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Лабру
46'
Замена
Н. Тджо-А-Он
️️️️
А. Загре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Доган Эрдоган
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
4-1-1-3-1
1
ван Гассел
92
Загре
3
Пири
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
6
Бас
24
Дриух
17
Азаркан
7
Лабру
4-1-1-3-1
1
Пандур
12
Пинту
3
Гут
55
Радич
27
Кокс
6
Дуарте
21
Эрдоган
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Кордоба
19
Глэдон
92
Загре
24
Тджо-А-Он
24
Тджо-А-Он
92
Загре
24
Дриух
16
Ньюпорт
16
Ньюпорт
24
Дриух
7
Лабру
27
Харчуш
27
Харчуш
7
Лабру
24
Гаудмейн
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
24
Гаудмейн
17
Азаркан
29
29
17
Азаркан
6
Дуарте
21
Вита
21
Вита
6
Дуарте
14
Кордоба
10
Ферати
10
Ферати
14
Кордоба
11
Эмбалу
11
Канджано
11
Канджано
11
Эмбалу
27
Кокс
7
Таски
7
Таски
27
Кокс
Остались в запасе
Экселсиор
Фортуна
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Экселсиор - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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6 ноября
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